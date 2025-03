Trabalhador cai de telhado em Uberlândia e é socorrido em estado grave Trabalhador estava sem equipamento de segurança e sofreu lesões graves na cabeça e no pescoço Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 30/03/2025 - 17h58 (Atualizado em 30/03/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 30 anos foi socorrido em estado grave após cair de um telhado de aproximadamente cinco metros de altura enquanto realizava a instalação de uma estrutura metálica, no bairro Minas Gerais, em Uberlândia, Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (30).

Um homem de 30 anos foi socorrido em estado grave após cair de um telhado no bairro Minas Gerais, em Uberlândia Corpo de Bombeiros/divulgação

No local do acidente, três funcionários trabalhavam sem Equipamento de Proteção Individual (EPI). A vítima bateu a cabeça no chão e apresentou sangramento no ouvido, sendo encaminhada para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele sofreu impactos na cabeça e no pescoço, chegando a convulsionar antes de ser socorrido, já inconsciente.

Após o ocorrido, o local foi isolado e deixado sob responsabilidade dos responsáveis pela obra. A vítima, que trabalha em um frigorífico, realizava um serviço extra para uma serralheria contratada. Seu estado de saúde é grave.