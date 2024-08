Transparência do processo eleitoral é questionada em escolha do novo presidente do Sinduscon-MG Sindicato representa indústrias da construção civil em BH, Grande BH e cidades do interior, cerca de 12 mil empresas Minas Gerais|Do R7 07/08/2024 - 10h19 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h19 ) ‌



Eleições acontecerão no dia 26 de agosto Reprodução/Sinduscon

O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon-MG) decidirá o próximo presidente da entidade no dia 26 de agosto. No entanto, a transparência do processo eleitoral da instituição tem sido questionada por candidatos.

Até o momento, duas chapas disputam o cargo. Uma, que é apoiada e integrada pelo atual presidente do sindicato Renato Ferreira Machado Michel, que concorre como vice na chapa; e outra encabeçada por Raphael Lafetá, diretor de Relações Institucionais da MRV.

A chapa de Lafetá aponta que o processo eleitoral tem sido feito sem transparência. A 20 dias do dia das eleições, os candidatos ainda não foram informados sobre quais empresas serão aptas a votar, qual será o quórum eleitoral ou mais detalhes de como acontecerão os votos eletrônicos. Além disso, o candidato alega que não teve acesso ao registro das chapas no prazo estabelecido.

O sindicato representa indústrias da construção civil em BH, Grande BH e cidades do interior, cerca de 12 mil empresas. Para Lafetá, a falta de transparência no processo eleitoral

“Essas empresas esperam que o sindicato as represente de forma forte, defenda direitos pela empregabilidade, pela concorrência justa. O sindicato tem que atuar para ajudar seu associado, seu representado, para vencer as barreiras de quem empreende no Brasil. A falta de transparência no processo eleitoral já mostra que algo está errado no sindicato”, concluiu o diretor.

A reportagem procurou o Sindicato, mas não obteve retorno.