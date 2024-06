Troca de tiros entre homens e PM termina em duas mortes em Esmeraldas (MG)

Alto contraste

Militares relataram que foram recebidos a tiros; dois suspeitos foram baleados e mortos dentro da residência (Divulgação/PMMG)

Uma troca de tiros terminou em duas mortes em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (06). Os mortos são suspeitos de latrocínio contra um taxista e também de matar um homem a pedradas na cidade de Jaboticatubas, também na Grande BH.

De acordo com os PMs, um homem publicou nas redes sociais, vídeos segurando armas de fogo. Assim, o setor de inteligência levou até um apartamento que fica no bairro Conjunto Castelo Branco. No local, os militares relataram que foram recebidos a tiros. Após o confronto, os dois suspeitos, de 25 e 27 anos, foram baleados e mortos dentro da residência. Dentro do imóvel, ainda foi encontrado um menor de idade, de 16 anos, que também estaria envolvido na morte do taxista.

Segundo a PM, os homens atingidos pelos disparos ainda foram encaminhados para um hospital, porém já chegaram ao local sem vida.

Ainda no apartamento, duas armas de fogo, drogas e munições foram apreendidas. De acordo com a Polícia Militar, os três estão envolvidos em brigas de gangues em Jaboticatubas.