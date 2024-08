Veja tudo o que se sabe sobre caso de mulher morta encontrada em cisterna em BH Polícia Civil aponta que crime foi planejado; família de madrasta da vítima confessou o crime Minas Gerais|Do R7, com Shirley Barroso, da Record Minas 29/08/2024 - 09h47 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h54 ) ‌



Condição em que corpo foi encontrado impressionou os investigadores Reprodução/Record Minas

Cinco pessoas permanecem presas pelo assassinato da mulher encontrada em cisterna na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, Magna Pimentel, de 42 anos, foi morta com golpes de faca e machadinha. A PC aponta que o crime foi planejado.

Motivação

A mentora do crime foi a madrasta, Marluce de Jesus, que planejou tudo com os filhos para ficar com o dinheiro do aposentado. Segundo a polícia, todo o dinheiro do idoso estava sendo gasto pela família de Marluce. A casa dele, inclusive, foi doada para ela.

“Ele é um senhor idoso, de 74 anos, que não consegue expor nenhum raciocínio lógico e cronológico devido ao processo de demência. Essa autora dominou toda a situação, fez ele transferir para ela a casa”, explicou o delegado Alexandre Oliveira. Além disso, há alguns meses, a madrasta também levou o idoso em um banco, onde pegou um empréstimo de R$40 mil.

A filha do idoso teria descoberto que o dinheiro do pai estava sendo usado até mesmo em sites de aposta na internet.

‌



Confissão

Nas primeiras conversas com os investigadores, os suspeitos negaram qualquer crime. No entanto, quando foi revelado que o corpo havia sido encontrado, os envolvidos confessaram. A própria Marluce foi quem contou aos policiais que Magna foi atraída até a casa do pai para ser morta e que seu filho foi praticou o crime.

Dinâmica do crime

O corpo de Magna foi encontrado na tarde de terça-feira (27) em uma cisterna, no quintal da casa do pai dela, no bairro Candelária, na região de Venda Nova. Após perícia, a PC esclareceu que a mulher foi morta com golpes de faca e machadinha.

‌



Segundo a versão apresentada por Marlene à polícia, houve uma discussão nos fundos do lote e foi neste momento que o filho dela passou uma faca no pescoço de Magna. O autor ainda deu golpes de machadinha no pescoço da vítima. Segundo a polícia, havia perfurações de faca também no corpo de Magna.

A polícia esclareceu também que o crime foi premeditado. Na quinta-feira (22), uma das filhas de Marlene enviou uma mensagem para Magna dizendo que a irmã estava pronta para acertar questões financeiras com ela. No mesmo dia, a madrasta liga para Magna dizendo que o pai dela não está bem, mas que não pode levá-lo ao hospital.

‌



A Polícia Civil acredita que eles planejavam cometer o crime na quinta-feira e, caso tivesse acontecido, Magna poderia estar acompanhada da filha de três anos.

Prisões

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. O filho de Marluce, autor do assassinato, foi preso em Sabará, na região metropolitana de BH. Uma das noras de Marluce, que havia sido detida, foi liberada. No entanto, a PC esclarece que a investigação continua.