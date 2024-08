Vídeo mostra mulher encontrada morta em cisterna horas antes de ser assassinada Imagens de câmera de segurança mostram Magna Pimentel levando a filha para escola antes de ir para a casa do pai, onde foi encontrada morta Minas Gerais|Do R7 28/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Corpo foi encontrado em uma cisterna no quintal da casa do pai da vítima Reprodução/Record Minas

Câmeras de segurança registraram uma parte do trajeto que Magna Pimentel, de 42 anos, fez para levar a filha até a escola. A Após deixar a criança, ela foi até a casa do pai na região de Venda Nova, onde foi morta. A madrasta de magna, os filhos e um outra mulher confessaram o crime e foram presos.

Magna desapareceu no dia 23 de setembro. As informações eram que, após deixar a filha na escola, ela foi até a casa do pai, que é idoso e tem problemas de saúde. A Polícia Civil chegou a ir até a casa do idoso, conversou com a madrasta e a enteada, as duas disseram que Magna saiu da casa e que não sabiam do paradeiro dela.

Nesta terça-feira (28), a Polícia Civil voltou ao local. O corpo foi encontrado em uma cisterna no quintal da casa. Os bombeiros foram chamados para o resgate. Os militares usaram cordas para amarrar e içar o corpo que estava em uma cisterna, há 7 metros de profundidade.

Os vizinhos contaram que a família fez um churrasco no último domingo (25), quando o corpo dela ainda estava na cisterna. Os envolvidos confessaram o crime. Segundo as investigações, o principal suspeito do assassinato é filho da madrasta da vítima. Ela confessou apenas que ajudou a esconder o corpo. Magna teria sido morta porque tinha descoberto que o dinheiro do pai estava sendo usado de forma inadequada,

‌



Nos últimos dois meses, R$40 mil teriam sido desviados da conta do idoso. Sendo que, R$ 9 mil tinham sido usados no “jogo do tigrinho”, um sistema ilegal de apostas pela internet. Seis pessoas foram levadas para a delegacia. A madrasta e os quatro filhos, além de uma mulher que também é suspeita de participar do crime. O idoso continua em casa com uma cuidadora.

O corpo de Magna permanece no IML.