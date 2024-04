Justiça suspende atividade de mineradora próxima à Serra do Curral Em caso de descumprimento, a mineradora pode pagar multa diária no valor de R$50 mil

A Justiça determinou a suspensão imediata das atividades da mineradora Fleurs Global, que atua em região próxima à Serra do Curral. A decisão atende a pedido do Ministerio Público devido a irregularidades ambientais como: intervenção em áreas de preservação permanente, corte de árvores da mata Atlântica e captação irregular de recursos hídricos. Em caso de descumprimento, a mineradora pode pagar multa diária no valor de R$50 mil. A Justiça ainda bloqueou cerca R$ 30 milhões de contas bancárias da empresa. E caso não exista saldo suficiente, pode tornar indisponíveis outros bens e imóveis em nome da mineradora. Ainda cabe recurso da decisão.