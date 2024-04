Ônibus de cantor sertanejo tomba e deixa vítimas gravemente feridas em MG Segundo os Bombeiros, seis vítimas já foram atendidas no local, ntre elas, duas em estado grave

O ônibus do cantor sertanejo Thiago Carvalho, com 18 ocupantes, tombou na tarde desta quarta-feira (20), na BR-381, na altura do KM 856, em Pouso Alegre, a 373 km de Belo Horizonte.

De acordo com informações dos Bombeiros, seis vítimas já foram atendidas no local. Entre elas, duas estão com ferimentos graves, duas apresentam ferimentos leves e duas têm ferimentos mínimos.

Vídeos feitos por uma das pessoas da equipe do cantor mostram o momento em que algumas vítimas saem do veículo.

Segundo os militares, para prestar socorro às vítimas, foram mobilizadas duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), duas viaturas da concessionária Arteris Fernão Dias, responsável por administrar a rodovia, e duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar. Ocorrência em andamento.