Vítimas da queda de helicóptero em Ouro Preto (MG) são sepultadas sob honrarias Parentes, amigos e autoridades acompanharam as cerimônias de despedidas; Bombeiros fizeram cortejo com os caixões por ruas de BH Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 13/10/2024 - 18h34 (Atualizado em 14/10/2024 - 07h16 )

Velório e sepultamento aconteceram neste domingo (14) Foto/Túlio Melo/Record Minas/14.10.2024

Os corpos das seis vítimas da queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, foram sepultados no fim da tarde deste domingo (13), em Belo Horizonte.

Os enterros foram antecedidos por homenagens e honrarias militares às vítimas. A cerimônia começou durante a manhã, com um velório coletivo. Parentes, amigos e autoridades estiveram no local. Dentre elas, o governador Romeu Zema (Novo), o vice-governador Mateus Simões (Novo), o secretário de Segurança Pública, Rogério Greco, o Assessor Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Nilmário Miranda e o coronel Erlon Dias, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

Após o velório, viaturas da corporação transportaram os caixões em cortejo pelas ruas de Belo Horizonte. Salva de tiros, o Toque do Silêncio e salva de palmas completaram as homenagens. As despedidas foram marcadas por comoção.

“É um momento de tristeza profunda do povo de Minas Gerais. Não temos nenhuma instituição no Estado que seja tão querida quanto o Corpo de Bombeiros, reconhecidos como aqueles que vêm ao nosso socorro no momento de dificuldade”, declarou do vice-governador Mateus Simões.

As seis vítimas estavam no helicóptero mobilizado para resgatar o piloto Adriano Machado, que morreu horas antes na queda de um avião monomotor em Ouro Preto. São elas:

Wilker Tadeu Alves da Silva - comandante do helicóptero

Victor Stehling Schirmer - tenente do Corpo de Bombeiros

Welerson Gonçalves Filgueiros - sargento do Corpo de Bombeiros

- sargento do Corpo de Bombeiros Gabriel Ferreira Lima e Silva - sargento do Corpo de Bombeiros

- sargento do Corpo de Bombeiros Marcos Rodrigo Trindade - médico do Samu

- médico do Samu Bruno Sudário França - enfermeiro do Samu

