‘Voando’: Bombeiro vítima de queda de helicóptero morreu fazendo o que amava, diz irmã

Victor Stehling Schirmer era tenente do Corpo de Bombeiros Reprodução / Instagram

A irmã do tenente Victor Stehling Schirmer, morto na queda do helicóptero do Corpo de Bombeiros na cidade de Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte, prestou uma homenagem à vítima. No texto, ela conta que voar era uma das coisas que o militar mais amava.

“Além de comover centenas de pessoas com sua partida, você se foi fazendo o que amava: voando. E você mesmo dizia:”se eu morrer voando, eu morri feliz”, relatou a irmã do bombeiro.

“Dizem que você é um herói. É, eu não posso discordar. Você nasceu com um propósito, e um propósito muito lindo por sinal! Você salvou vidas que nem conhecia. Mas talvez você não saiba que por diversas vezes, você também me salvou. Quando me ligava do nada, fazendo gracinha e me fazia rir em um dia não muito bom, ou quando me mandava um textão me incentivando e dizendo pra eu ir em frente realizar meus sonhos”, diz outro trecho da mensagem de despedida.

Schirmer é uma das seis vítimas da tragédia. Ele estava a bordo do helicóptero Arcanjo 04 quando a aeronave se chocou contra uma serra no final da tarde dessa sexta-feira (11). A equipe estava mobilizada para socorrer o Adriano Machado, piloto de um avião monomotor que caiu na mesma região, horas antes.

Quatro dos seis mortos eram militares do Corpo de Bombeiros. Os outros dois trabalhavam no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Todos eles foram sepultados neste domingo (13) em Belo Horizonte. As causas do acidente ainda são investigadas. Veja quem são as vítimas:

Wilker Tadeu Alves da Silva - comandante do helicóptero

Victor Stehling Schirmer - tenente do Corpo de Bombeiros

Welerson Gonçalves Filgueiros - sargento do Corpo de Bombeiros

- sargento do Corpo de Bombeiros Gabriel Ferreira Lima e Silva - sargento do Corpo de Bombeiros

- sargento do Corpo de Bombeiros Marcos Rodrigo Trindade - médico do Samu

- médico do Samu Bruno Sudário França - enfermeiro do Samu

share Marcos Rodrigo Trindade era médico do Samu

Secretário de Ouro Preto (MG) acredita que aeronave se chocou contra paredão de rocha:

