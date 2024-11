Elon Musk comprou a rede americana CNN após vitória de Trump, como garantiu Milei? Bilionário participou da campanha do republicano com doações de dinheiro e atos em comícios, mas não fechou qualquer negócio MonitoR7|Do R7 08/11/2024 - 16h24 (Atualizado em 08/11/2024 - 16h30 ) twitter

Milei disse que Musk teria comprado rede americana CNN, o que não procede Montagem/Reprodução/Instagram @javiermilei e Reprodução/X @elonmusk

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse, nesta sexta-feira (8), em discurso na Câmara Argentina de Comércio, que o empresário Elon Musk comprou o canal de notícias CNN e que isso é um ponto-chave para a liberdade de imprensa.

“Isso é para se animar. Vocês verão que vão falar um pouco melhor sobre o que Donald Trump faz, porque, hoje, Elon Musk comprou aquele guardião imundo que era a CNN. Então, agora, não vamos ter só liberdade no X, mas também um canal que não seja tão socialista, tão esquerdista”, disse Milei em discurso reproduzido pelo jornal argentino Clarín.

A informação, no entanto, não é verdadeira. Milei caiu numa pegadinha de um perfil na rede social X que faz paródia de Musk.

A fala do argentino teve o retorno do republicano à Casa Branca como pano de fundo. Trump derrotou Kamala Harris nas urnas e voltará a governar os Estados Unidos a partir de 2025.

Em publicação no X, no dia 1º de novembro deste ano, o perfil que faz piadas com possíveis declarações de Elon Musk escreveu que iria comprar a CNN, a Fox News e todos os veículos de mídia, e afirmou trocaria as marcas desses veículos por emojis de palhaço — tudo em tom jocoso.

“Vou comprar a CNN, a Fox News e todos os meios de comunicação tradicionais e depois mudar seus logos para 🤡🤡🤡🤡… O que você acha?“, tuitou.

I’m going to buy CNN, Fox News, and every legacy media outlet then change their logos to 🤡🤡🤡🤡…



Thoughts? — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) November 3, 2023

Nem a cadeia de mídia, nem o bilionário da tecnologia se pronunciaram sobre esses rumores. Portanto, não existe confirmação dessa suposta compra da CNN ou outra rede de TV por Musk.

Milei não se deu conta que a publicação não passava apenas de uma brincadeira do bilionário e, na fala a empresários, ainda emendou: “A sociedade terá que se acostumar culturalmente ao crescimento, depois de uma década da economia sem crescimento, com uma sociedade atordoada. Havíamos nos acostumado à miséria e, agora, faremos isso com a miséria.”

Musk integrou a corrida de Trump à Casa Branca por praticamente todo o ano de 2024. O dono do conglomerado de empresas que levam a letra X foi um dos apoiadores mais ricos do republicano para vencer a rival democrata.

O bilionário também comemorou com o presidente eleito, na casa dele em Mar-a-Lago, o resultado do pleito. Por outro lado, Trump já encheu Musk de elogios em seu discurso.

