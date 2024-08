Rebeca Andrade terá de pagar R$ 85 mil pela medalha de ouro que conquistou nas Olimpíadas? Deputado estadual por São Paulo divulgou a informação em suas redes sociais MonitoR7|Do R7 06/08/2024 - 10h04 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo Alexandre Loureiro/COB

Rebeca Andrade fez história nesta segunda-feira (5) ao ganhar e medalha de ouro no solo, desbancando a favorita Simone Biles. E o deputado federal por São Paulo, Guto Zacarias (União Brasil), correu para as redes sociais para afirmar que a ginasta brasileira terá de pagar R$ 85.817,68 referente ao imposto de renda.

Zacarias escreveu, nesta segunda, no X:

“TAXARAM A MEDALHA! Rebeca Andrade, que recebeu a medalha de ouro nas olimpíadas, será obrigada a pagar aproximadamente R$85.817,68 de imposto de renda quando voltar ao Brasil. Segundo a receita federal, o valor da premiação da atleta ultrapassou o limite estabelecido para isenção de imposto. Esse país é uma esquete do Zorra Total.”

Veja a postagem do político:

Publicidade

Deputado divulgou informação falsa

Segundo o deputado, este valor de imposto é cobrado pelo fato de a premiação ter ultrapassado o limite de isenção.

Só que é mentira.

Publicidade

Após o post de Zacarias, que repercutiu bastante na rede social X, o governo brasileiro colocou em seu site uma nota oficial desmentindo a informação. Sem citar o deputado, o texto diz que “as medalhas olímpicas, bem como troféus e quaisquer outros objetos comemorativos recebidos em evento esportivo oficial realizado no exterior, estão isentas de impostos federais”.

A nota do governo também diz que “a Receita Federal garante que entrar no país com a medalha olímpica é um processo rápido e fácil, sem burocracia. Os campeões brasileiros podem ficar tranquilos. Todos serão recebidos com admiração e aplausos”.

Até a publicação deste texto, o deputado Guto Zacarias não havia apagado seu post e nem mesmo se retratado. Diversos usuários da rede social foram até a postagem do político para dizer que sua informação já havia sido desmentida, mas mesmo assim ele manteve a mentira em seu perfil.