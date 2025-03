CAPOTAMENTO E DESTRUIÇÃO: retroescavadeira desgovernada causa colisão e capotamento Motorista foi socorrido após capotar três vezes e colidir com poste em acidente envolvendo retroescavadeira Balanço Geral Pará|Do R7 05/03/2025 - 16h37 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h37 ) twitter

Um acidente impressionante ocorreu quando uma retroescavadeira desgovernada, devido a falha no freio, colidiu com uma caminhonete, causando um cenário de destruição.

Câmeras de segurança capturaram o momento do impacto, onde a caminhonete capotou três vezes antes de atingir um poste de alta tensão. O motorista da caminhonete, que estava a caminho de uma entrega, foi rapidamente atendido pelo SAMU com escoriações e dores no peito.

A situação foi controlada após a chegada da equipe de energia para desativar a rede elétrica danificada. O proprietário da retroescavadeira assumiu os prejuízos e o trânsito foi interditado na via principal de Altamira, no Pará.