Criminoso "Lágrima" morre após confronto com a polícia Envolvido com facção, ele planejava ataques contra policiais e resistiu à abordagem, gerando troca de tiros Balanço Geral Pará|Do R7 03/02/2025 - 14h37 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h37 )

Um criminoso morreu após confronto com a polícia no Bairro do Guamá, em Belém (PA). Conhecido como “Lágrima” e com passagem pela polícia, ele estava envolvido com uma facção criminosa e planejando ataques contra agentes da segurança pública.

Durante a abordagem, resistiu à prisão, o que desencadeou uma troca de tiros, resultando em sua morte.