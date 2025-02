PM apreende drogas e dinheiro com suspeito, no Bairro do Barreiro (PA) Homem foi abordado, após comportamento suspeito, carregando maconha e mil reais na mochila Balanço Geral Pará|Do R7 20/01/2025 - 16h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h28 ) twitter

A Polícia Militar apreendeu 5 quilos de drogas e mil reais em dinheiro com um homem no Bairro do Barreiro, em Belém (PA). Na mochila do suspeito foram encontrados pacotes de maconha e a quantia em dinheiro, configurando o tráfico de drogas.

O homem foi abordado pela polícia após agir de forma estranha ao avistar a viatura, o que despertou a desconfiança dos policiais.