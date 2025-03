Polícia prende suspeito com drogas escondidas em urso de pelúcia Paulo Celso tentou fugir, mas foi capturado após perseguição; polícia investiga o caso Balanço Geral Pará|Do R7 28/03/2025 - 14h48 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h48 ) twitter

Durante uma operação policial no bairro do Icuí, no Pará, drogas foram encontradas escondidas dentro de um urso de pelúcia em formato de cachorro.

O suspeito, Paulo Celso Nascimento Reis, tentou fugir e forneceu um nome falso à polícia. Com antecedentes por tráfico, ele foi capturado após uma perseguição.

O caso está agora sob investigação da Polícia Civil, que determinará a responsabilidade do suspeito.

A operação contou com a participação do Sargento Amorim e do Major dos Santos, que ressaltaram a eficácia das ações policiais na área.