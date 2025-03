Embarcação com 6,5 toneladas de cocaína é apreendida no Atlântico; três brasileiros são presos Operação internacional envolveu autoridades de quatro países e prendeu cinco tripulantes Cidade Alerta Pará|Do R7 28/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h26 ) twitter

Uma embarcação com seis toneladas e meia de cocaína foi apreendida no Oceano Atlântico, a cerca de 800 quilômetros do arquipélago dos Açores, durante uma operação internacional. A operação resultou na prisão de cinco tripulantes, sendo três brasileiros do Pará.

A apreensão foi realizada com o apoio das autoridades de Portugal, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido.

A polícia portuguesa investiga possíveis conexões com o crime organizado no Brasil.