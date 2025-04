FAB intercepta avião vindo do Peru com 51 kg de skunk A aeronave foi encontrada quando sobrevoava a terra indígena Munduruku, na divisa do Pará com o Mato Grosso

Cidade Alerta Pará|Do R7 15/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share