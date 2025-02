Mulher com extensa ficha criminal foi presa junto com seu comparsa Dupla usava identidade falsa para atrair vítimas e aplicar golpes Cidade Alerta Pará|Do R7 06/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher com uma extensa ficha criminal e seu comparsa foram presos no Pará por roubo de celulares. Ela usava uma identidade falsa para enganar pessoas interessadas em vender seus aparelhos, fingindo que queria comprar. O crime ocorreu no bairro Sacramenta, em Belém, onde a mulher atraía as vítimas, enquanto o comparsa auxiliava na ação criminosa.