Quadrilha é desmantelada após furto e incêndio de cargas Operação recupera produtos roubados e prende envolvidos, incluindo receptador e líderes do grupo Cidade Alerta Pará|Do R7 27/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h16 )

Homens foram presos em Paragominas, no Pará, acusados de furto e incêndio de cargas. A operação investigou uma quadrilha que utilizava métodos engenhosos para roubar cargas de caminhões.

As investigações, iniciadas no final do ano passado, contaram com o uso de imagens para identificar os líderes do grupo. Foram recuperados produtos, incluindo TVs, e decretados mandados de prisão preventiva e busca domiciliar.

Todos os envolvidos, incluindo o receptador, foram indiciados por roubo majorado, incêndio e associação criminosa.