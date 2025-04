Jovem morre após 20 dias internado por explosão em lanchonete de Ananindeua (PA) Vítima estava na cozinha quando o local foi destruído; suspeita é de vazamento de gás Fala Pará|Do R7 09/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 22 anos morreu, após passar vinte dias internado com queimaduras graves provocadas por uma explosão em uma lanchonete, em Ananindeua, no Pará.

Ele estava na cozinha no momento do acidente, ocorrido em 16 de março, e foi o mais atingido pela força do impacto. Outros dois funcionários também ficaram feridos, mas não correm risco de morte.

A principal suspeita é de que a explosão tenha sido causada por um vazamento de gás.

A Polícia Civil segue investigando o caso.