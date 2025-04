Veja: caminhoneiro atropela cachorro e foge sem prestar socorro Animal era alimentado por moradores e casos semelhantes têm ocorrido no bairro Curió-Utinga, no Pará Fala Pará|Do R7 08/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cachorro foi atropelado, em frente a um bar, por um caminhoneiro que fugiu sem prestar socorro. Frequentadores tentaram ajudar o animal, que era cuidado por moradores da área.

Imagens de segurança registraram o momento do atropelamento. Casos semelhantes têm sido registrados, como no bairro Curió-Utinga, no Pará, onde outro cachorro foi atingido por um motorista em alta velocidade.

Órgãos de proteção animal consideram a omissão de socorro um ato criminoso e alertam para a responsabilidade no trânsito também em relação aos animais.