Golpe do falso advogado: crime se espalha pelo Brasil A OAB Pará alerta sobre a fraude crescente e busca ação da Polícia Federal para combater o esquema nacional Pará Record|Do R7 28/03/2025 - 11h56 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O golpe do falso advogado tem se espalhado pelo Brasil, com criminosos se passando por advogados e exigindo pagamentos via PIX. O esquema foi identificado no Pará, onde clientes foram enganados por documentos falsos que pareciam autênticos.

A OAB Pará está tomando medidas, incluindo a criação de uma cartilha educativa para alertar clientes e advogados. A entidade busca a investigação da Polícia Federal, devido à abrangência nacional do crime.

A conscientização e a denúncia são essenciais para combater essa fraude que afeta várias seccionais da OAB no país.