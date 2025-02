Pais e alunos cobram entrega de escola abandonada Prédio da Escola Padre Orione deveria ter sido entregue em março, mas local segue cercado por tapumes, no Bairro do Mangueirão (PA) Pará Record|Do R7 26/02/2025 - 14h36 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h36 ) twitter

Pais e alunos da Escola Padre Orione, no Bairro do Mangueirão, em Belém (PA), cobram explicações sobre a construção do prédio, que deveria ter sido entregue em março, mas ainda não saiu do papel. No local, há apenas um espaço cercado por tapumes.

Enquanto isso, os estudantes foram transferidos para uma unidade de ensino na Marambaia.