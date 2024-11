120 novos ônibus foram incorporados ao transporte coletivo de João Pessoa desde 2023 Desde 2023, João Pessoa já incorporou 120 novos ônibus 0 km à sua frota de transporte coletivo, conforme informações do Sindicato das... Portal Correio|Do R7 18/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h48 ) twitter

Desde 2023, João Pessoa já incorporou 120 novos ônibus 0 km à sua frota de transporte coletivo, conforme informações do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP). Com isso, a cidade agora conta com a terceira frota de ônibus mais moderna do Nordeste. Os novos veículos são equipados com motores Mercedes Euro 6, que contribuem para a redução significativa na emissão de gases poluentes. Além disso, oferecem maior conforto aos passageiros, com portas USB para carregamento de dispositivos e Wi-Fi gratuito. Acessibilidade Os novos ônibus se destacam por possuírem plataformas de acessibilidade com elevadores do tipo sedã, que oferecem mais conforto e segurança no embarque de passageiros com mobilidade reduzida. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post 120 novos ônibus foram incorporados ao transporte coletivo de João Pessoa desde 2023 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.