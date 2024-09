A Fazenda 16: público especula entrada de personal trainer pivô da separação de Belo e Gracyanne

Portal Correio |Do R7

Faltam seis dias para a estreia de A Fazenda 16! Rodrigo Carelli, diretor de realities da RECORD, soltou mais uma dica de um futuro peão em suas redes sociais e fez o público especular sobre a entrada de Gilson Oliveira, pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

“Alcançou a fama por conta de um affair. Todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz”, escreveu Carelli. Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, também foi cotado pelos fãs da atração. E aí, qual será a identidade do participante? Veja!

