Portal Correio |Do R7

A parceria entre a loja de roupas Dona Santa e o Instituto Solidariedade garante um Natal feliz para muitas famílias A parceria entre a loja de roupas Dona Santa e o Instituto Solidariedade destinará parte das arrecadações do evento “Natal pela Vida...

A parceria entre a loja de roupas Dona Santa e o Instituto Solidariedade destinará parte das arrecadações do evento “Natal pela Vida” para três instituições de caridade, garantindo um Natal especial e mais feliz para muitas famílias.

“A gente vai estar destinando uma parte, um percentual de todo esse evento para a campanha do “natal pela vida” que esse ano vai estar contemplando 3 instituições”, explicou Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio, que esteve presente no evento.

A iniciativa busca não apenas incentivar a solidariedade, mas também oferecer uma ajuda às comunidades da instituição que irão receber as doações.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post A parceria entre a loja de roupas Dona Santa e o Instituto Solidariedade garante um Natal feliz para muitas famílias apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.