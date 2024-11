A Prefeitura de Patos realiza exposição de artesanato e apresentações musicais A Prefeitura de Patos por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e apoio da Associação dos Músicos Populares de Patos e... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Patos por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e apoio da Associação dos Músicos Populares de Patos e Região, irá realizar nos dias 06 e 07 de novembro, uma “exposição de artesanato e apresentações musicais”, no Centro do Cultura Amaury de Carvalho. O evento será promovido para que os músicos vinculados a ASMUPAR, e artesãos que fazem parte da central de artesanato patoense, que foram contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo, mas ainda não executaram a sua contrapartida social, possam tanto, promover atividades culturais para a cultura popular, como cumprir com o compromisso assumido perante o município e ofertar atrativos, como mostra e comercialização de produtos artesanais e shows artísticos de diversos estilos musicais a toda sociedade patoense. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post A Prefeitura de Patos realiza exposição de artesanato e apresentações musicais apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.