Academia Paraibana de Letras (Foto: Arquivo/Jornal CORREIO) Na próxima terça-feira, (22) a Academia Paraibana de Letras vai promover uma cerimônia de conclusão do projeto “O Livro Falado”. A solenidade acontecerá às 17h30, no Auditório Celso Furtado da Academia Paraibana de Letras, no centro de João Pessoa; Durante o evento, serão entregues dez audiobooks. A obras será narrada pelos acadêmicos Astenio Cesar Fernandes, Damião Ramos Cavalcanti, José Mário da Silva Branco, José Nunes da Costa, Maria das Graças Madruga Paiva Santiago, Milton Marques Júnior, Neide Medeiros Santos, Rui Cesar de Vasconcelos Leitão, Tarcísio de Sousa Pereira e Thélio Queiroz de Ferias. Os cenários para as gravações foram as dependências da Academia Paraibana de Letras, nos jardins dos acadêmicos. Para o cenário nos jardins foram construídos bancos em concreto, no formato de livros abertos, onde os sócios estarão sentados durante a gravação. O Livro Falado é destinado a alunos de escolas do município de João Pessoa e visa a inclusão de estudantes, principalmente aqueles com deficiência visual e auditiva. Por isso, os vídeos serão legendados e gravados com áudio descrição do ambiente pelo narrador. O projeto “O Livro Falado” nasceu de uma emenda parlamentar do Vereador Milanez Neto (MDB) e homenageia o seu avô, o Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez, com atuação principalmente nas décadas de 1970 e 1980 Os interessados em participar da cerimônia devem confirmar presença pelo e-mail: academiadeletraspb@gmail.com. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Academia Paraibana de Letras lança “O Livro Falado” na próxima terça-feira (22) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.