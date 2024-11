Acidente no Retão de Manaíra deixa motociclista e pedestre mortos em João Pessoa

Motociclista e pedestre morrem em acidente (Foto: Reprodução)

Um motociclista e um pedestre morreram na madrugada deste domingo (13) após uma colisão na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, conhecida como Retão de Manaíra, em João Pessoa.

O acidente ocorreu em frente a um shopping, envolvendo Lucas Sobreiro de Souza, de 33 anos, que conduzia uma moto esportiva, e Celimarco Alves da Silva Junior, de 40 anos, que saía de uma casa de shows.

Ambos os envolvidos morreram no local. Lucas e Celimarco celebrariam seus aniversários no próximo fim de semana. As autoridades informaram que uma investigação será conduzida para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

