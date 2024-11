Portal Correio |Do R7

Acusadas de matar bebê são condenadas a 40 anos de prisão na Paraíba Fernanda Miguel da Silva e Lilian Alves Romão foram condenadas a 40 anos de prisão pelo homicídio de uma bebê de seis meses no Sertão...

Bebê de apenas seis meses foi morta em novembro de 2023, em São José de Piranhas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fernanda Miguel da Silva e Lilian Alves Romão foram condenadas a 40 anos de prisão pelo homicídio de uma bebê de seis meses no Sertão da Paraíba. Fernanda era mãe da criança e, na época do crime, Lilian era sua companheira.

O crime aconteceu em novembro do ano passado no município de São José de Piranhas. Após serem presas, as acusadas foram levadas ao júri popular na Comarca da cidade nessa sexta (18), onde foram condenadas por homicídio qualificado.

A defesa das mulheres sustentou que elas eram inocentes. Já o Ministério Público reforçou que tinha provas suficientes para a condenação.

Anteriormente, o júri estava previsto para acontecer no dia 12 de agosto desse ano, mas foi adiado porque na época, a defesa havia solicitado a mudança do local de julgamento. O pedido de mudança foi negado e o júri permaneceu no Fórum de São José de Piranhas, tendo 12 horas de duração.

Relembre o caso

Fernanda Miguel e Lilian Alves chegaram no dia 9 de novembro de 2023 em uma Unidade de Saúde do município, alegando que a bebê Maria Liliane Miguel da Silva, de seis meses estava passando mal.

A equipe médica tentou reanimar a criança durante 15 minutos, mas não teve êxito. Entretanto, os ferimentos e hematomas que a criança apresentava chamaram a atenção dos médicos, que acionaram a polícia.

A vítima apresentava cicatrizes na região dorsal e glúteos, além de escoriações na região oral e uma possível laceração anal, indicando uma suposta violência sexual.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido pela mãe da criança, a Fernanda Miguel da Silva, que na época tinha 19 anos, e pela companheira, Lilian Alves Romão, que na época tinha 18 anos. As duas foram presas em flagrante e encaminhadas para o presídio feminino Júlia Maranhão, em João Pessoa.

