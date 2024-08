Portal Correio |Do R7

Acusado foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

O acusado de espancar a marretadas uma adolescente de 13 anos, Edivaldo Rodrigues, foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto, em Campina Grande. Além da prisão, Edivaldo terá que fazer um tratamento para dependência química.

Marreta utilizada no crime (Foto: Reprodução)

O crime aconteceu no dia 3 de novembro de 2022. Na época, a adolescente era cunhada de Edivaldo e foi agredida com vários golpes de marreta pelo corpo, principalmente na cabeça, além de ter as unhas arrancadas. O acusado alegou a polícia que quando praticou o crime, estava sob efeito de drogas.

Familiares da adolescente afirmaram que vão recorrer com um pedido de medida protetiva para proteger a jovem, que mora próximo ao criminoso.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Acusado de agredir adolescente a marretadas vai responder em regime semiaberto, na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.