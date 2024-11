Acusado de estuprar filha é condenado a 26 anos de prisão no Sertão paraibano

Portal Correio |Do R7

Foto: Ilustrativa/ Pixabay

Um homem de 45 anos foi condenado a 26 anos e três meses de prisão por estuprar a própria filha de oito anos de idade. O crime aconteceu no município de Conceição, no Sertão da Paraíba, no dia 15 de outubro de 2021.

Na época do fato, o homem chegou a ser preso, mas depois foi colocado em liberdade. E nessa quinta-feira (17) o acusado foi preso pela Polícia Civil, após sair a sentença condenatória emitida pela Justiça.

O preso está na carceragem da Delegacia de Conceição aguardando a audiência de custódia para em seguida ser conduzido ao presídio local.

