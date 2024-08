Acusado de homicídios no Rio Grande do Norte é assassinado em Campina Grande Um homem identificado como Patrick da Nóbrega, de 27 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (23), no bairro do Tambor...

Crime aconteceu no bairro do Tambor, em Campina Grande (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Patrick da Nóbrega, de 27 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (23), no bairro do Tambor, em Campina Grande. De acordo com as informações, o jovem era natural do estado do Rio Grande do Norte e possuía uma extensa ficha criminal.

Patrick era acusado de homicídios e extorsão. Na noite de sexta, o jovem que é cadeirante, estava em deslocamento pela rua, quando foi abordado por dois suspeitos em um veículo, que já saíram atirando.

O jovem foi atingido por pelo menos 10 disparos e não resistiu. A polícia segue investigando o caso para descobrir a identidade dos suspeitos.

