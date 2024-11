Portal Correio |Do R7

Adolescente é apreendido durante operação policial em João Pessoa Um adolescente foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar realizada no bairro São José, em João Pessoa. A ação foi realizada...

Foto: Divulgação/Polícia Militar da Paraíba

Um adolescente foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar realizada no bairro São José, em João Pessoa. A ação foi realizada após um jovem de 18 anos ser morto durante um ataque a tiros na região, na última terça-feira (5).

De acordo com a polícia, junto com o adolescente foi encontrada uma arma de fogo. Um homem também foi preso durante a ação. Ambos foram presos em menos de 12h após o assassinato do jovem acontecer.

A Polícia Militar investiga se o adolescente e o homem tem correlação com a morte que aconteceu terça-feira (5).

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Adolescente é apreendido durante operação policial em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.