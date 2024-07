Adolescente suspeito de homicídio e de gravar o crime é apreendido em João Pessoa

Portal Correio |Do R7

Adolescente suspeito de cometer homicídio e de gravar o crime é apreendido (Foto: Divulgação/ PCPB)

Um adolescente foi apreendido na noite dessa terça-feira (23), no Centro de João Pessoa, sob suspeita de envolvimento no homicídio de Matheus Soares Diniz, ocorrido um dia antes.

Segundo informações policiais, o adolescente teria registrado o momento do crime em vídeo. A apreensão foi realizada pela Delegacia de Homicídios com o apoio da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente não é o único suspeito e que as investigações indicam a participação de uma segunda pessoa no homicídio.

O crime

Na noite da última segunda-feira (22), um homem identificado como Matheus Soares Diniz, de 25 anos, foi morto a tiros na comunidade de Saturnino de Brito, Trincheiras, em João Pessoa.

Segundo informações policiais, Matheus, que recentemente havia se mudado de São Paulo para João Pessoa para cuidar de sua avó que passaria por uma cirurgia, estava na porta de sua casa quando foi abordado por dois homens não identificados.

A perícia constatou que Matheus foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. O caso permanece sob investigação.

