Adriane Galisteu mostra bastidores de gravações misteriosas para A Fazenda 16

Galisteu apareceu animada nas redes sociais (Foto: Reprodução/ Instagram)

A nova temporada de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro, mas os spoilers já estão na boca do povo! A apresentadora Adriane Galisteu mostrou detalhes misteriosos dos bastidores, com direito a checagem do cenário e uma amostrinha do look. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Nos stories, Galisteu publicou trechos das gravações de chamadas para o programa. No vídeo, ela aparece de botas e chapéu country, em um ambiente parecido com o varandão do reality, mas com uma pegada mais rústica.

Várias frutas foram expostas na decoração do local, e ela fez questão de mostrar de perto: “Se engana quem acha que televisão é tudo de mentira, é tudo de verdade aqui em A Fazenda, gente. Todas as frutas são verdadeiras, nada cenográfico. A gente fez a feira de verdade!”

Por fim, ela deu risada da quantidade de pepinos e disse que a quinta série que habita nela não consegue ficar sem fazer uma piadinha sobre o vegetal: “A Fazenda sem pepino? Não é A Fazenda!”

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

