Adriano Galdino anuncia planos para 2026 e destaca Hugo Mota como próximo presidente da Câmara Federal Durante entrevista ao programa Correio Debate, da 98 Correio FM, o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa,... Portal Correio|Do R7 07/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h06 )



Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (Foto: Oscar Neto/Portal Correio)

Durante entrevista ao programa Correio Debate, da 98 Correio FM, o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, reforçou suas intenções políticas para as eleições de 2026, especialmente em relação à disputa pelo governo do estado. Ele afirmou que não vai esperar por ninguém.

Galdino destacou sua satisfação com o apoio e o respeito recebidos de diversos colegas, com pelo menos 20 deputados declarando apoio à sua candidatura ao governo do estado. Em tom de composição de chapa, o parlamentar comentou sobre o cenário político, destacando que, se não houver espaço no Republicanos, o deputado Hugo Mota, que tem mostrado interesse em ser senador, pode se tornar um candidato viável ao governo no futuro.

O deputado também mencionou que Mota é bem aceito em diferentes correntes políticas e que, se necessário, pode se tornar uma opção para vários líderes partidários.

“Eu vou na minha caminhada, na minha luta, colocando na Paraíba a ideia do que precisa ter: um filho do povo que entenda, compreenda as dificuldades e saiba tratar das questões de sobrevivência, de qualidade de vida, da geração de empregos. Tudo isso faz parte do meu DNA. O sofrimento de um filho do povo me permite criar um estado mais justo, maior e melhor”, declarou. ( “Eu vou na minha caminhada, na minha luta, colocando na Paraíba a ideia do que precisa ter: um filho do povo que entenda, compreenda as dificuldades e saiba tratar das questões de sobrevivência, de qualidade de vida, da geração de empregos. Tudo isso faz parte do meu DNA. O sofrimento de um filho do povo me permite criar um estado mais justo, maior e melhor”, declarou. )