Adriano Galdino monta chapa para 2026 esperando Cícero indicar vice O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), reafirmou estar decidido a concorrer ao governo... |Do R7 05/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputado Adriano Galdino (Republicanos) – Foto: Oscar Neto/Portal Correio O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), reafirmou estar decidido a concorrer ao governo do estado em 2026 e apresentou sua “chapa dos sonhos” para as próximas eleições. Segundo Galdino, a composição ideal para a eleição seria: ele como candidato a governador, Cícero Lucena indicando o vice-governador, e Daniella Ribeiro e João Azevedo como senadores. Em entrevista ao programa Correio Debate da Rádio 98, Galdino destacou que tem mantido diálogo com deputados da base e com o atual governador João Azevedo sobre a construção desse projeto. Ele afirmou que sua candidatura está “posta” e que se considera um legítimo representante do povo, com ampla base eleitoral, especialmente em Campina Grande, sua principal base política. Sobre sua reeleição para a presidência da Assembleia Legislativa, Galdino se disse tranquilo, acreditando que o impasse com a Procuradoria Geral da República (PGR) será superado. Segundo ele, todos os acordos feitos foram cumpridos integralmente. Questionado sobre as posições internas do seu partido, Galdino afirmou que “cada um se posiciona como quer”, referindo-se à relação com outros membros da bancada de oposição, como o deputado Walber Virgolino. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Adriano Galdino monta chapa para 2026 esperando Cícero indicar vice apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.