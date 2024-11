Adriano revela que LOB da PM chegará em breve na ALPB O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, garantiu, nesta quinta-feira (7) que a Lei de Organização... Portal Correio|Do R7 07/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h28 ) twitter

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, garantiu, nesta quinta-feira (7) que a Lei de Organização Básica (LOB) da Polícia Militar chegará em breve à ALPB. A declaração do parlamentar ocorreu durante encontro com o Comandante Sérgio Fonseca e que também contou com a presença do deputado Jutay Menezes. Na ocasião, Adriano aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho do governador João Azevêdo no pleito da PM. Adriano destacou uma reunião que teve com o governador João Azevêdo, quando o chefe do Executivo confirmou que o projeto está nos estágios finais e que em breve será encaminhada para apreciação na Assembleia Legislativa da Paraíba. “Mais uma vez, o governador João mostra seu respeito e admiração pela Polícia Militar paraibana”, destacou. O presidente também se comprometeu em dar agilidade a tramitação do projeto na Casa Epitácio Pessoa. “Você, policial militar, fique certo que iremos dar um tratamento especial para que possamos aprovar no menor espaço de tempo possível a LOB da Polícia Militar. Eu quero, nesse momento, todo o apoio da Polícia Militar, na pessoa, do nosso comandante Sérgio, e agradecer de uma forma muito especial ao nosso governador João Azevedo, por mais uma vez compreender a importância da Polícia Militar da Paraíba”, disse. Já o deputado Jutay Menezes agradeceu ao presidente deputado Adriano Galdino “por todo o empenho e compromisso com os policiais militares, como também os demais servidores do Estado da Paraíba. “Se não fosse pelo seu empenho presidente Adriano nós não estaríamos avançando, como agora que alcançamos esse projeto”, disse. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Adriano revela que LOB da PM chegará em breve na ALPB apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.