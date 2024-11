Advogada Anna Carla Lopes toma posse como desembargadora do TJPB nesta quarta (12) A advogada Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas vai tomar posse, nesta quarta-feira (12), como desembargadora do Tribunal de Justiça... Portal Correio|Do R7 11/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h29 ) twitter

A advogada Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas vai tomar posse, nesta quarta-feira (12), como desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

Anna Carla Lopes é a primeira mulher a alcançar o cargo de desembargadora, pelo Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB).

Também ficou definido que, durante a posse, quem vai falar em nome no Ministério Público será o irmão da nova desembargadora do TJPB, o promotor de Justiça Davi Lopes.

Já pela OAB-PB, a oradora será a irmã da magistrada, a advogada Ana Caroline Lopes. Assim, resta indicar o juiz que vai representar o Tribunal de Justiça da Paraíba, na Sessão Solene.

Das sete novas vagas de desembargadores do Poder Judiciário paraibano, seis já foram ocupadas com as posses dos desembargadores Onaldo Rocha de Queiroga, Francisco Seráphico Ferraz da Nobrega Filho, Túlia Gomes de Souza Neves, Wolfram da Cunha Ramos, Carlos Eduardo Leite Lisboa e José Guedes Cavalcanti Neto.

