A advogada Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, eleita pela OAB-PB ao cargo de desembargadora da Paraíba através do Quinto Consitucional, toma posse no cargo nessa terça-feira (12), no Tribunal de Justiça da Paraíba. Acompanhe a sessão ao vivo do Poder Judiciário estadual, durante posse da advogada. O post Advogada Anna Carla tome posse como desembargadora; Acompanhe ao vivo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.