Portal Correio |Do R7

Advogada é presa suspeita de estelionato contra beneficiários do INSS na Paraíba Uma advogada foi presa na manhã desta quarta-feira (24), suspeita de estelionato na cidade de Sapé, na Paraíba. De acordo com informações...

Advogada é presa suspeita de estelionato (Foto: Reprodução)

Uma advogada foi presa na manhã desta quarta-feira (24), suspeita de estelionato na cidade de Sapé, na Paraíba.

De acordo com informações policiais, a advogada dizia que aos clientes que eles tinham direito a um benefício no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pegava os documentos das vítimas e fazia empréstimos.

A suspeita teria movimentado aproximadamente 300 mil reais em prejuízos para as vítimas. Ela foi conduzida para a delegacia regional, onde deve ser ouvida. O caso permanece sob investigação.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Advogada é presa suspeita de estelionato contra beneficiários do INSS na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.