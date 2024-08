Advogado sofre tentativa de homicídio em Nova Floresta e OAB-PB pede apuração do caso

Portal Correio |Do R7

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba (Foto:Divulgação/OAB-PB)

O advogado Krenak Ravi Souza Vasconcelos sofreu uma tentativa de homicídio na cidade de Nova Floresta, no Curimataú paraibano.

O caso aconteceu na última quarta-feira (7) e foi revelado nesta sexta-feira (9) pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB).

Segundo a instituição, o crime teria sido praticado a partir de uma relação de trabalho, por insatisfação da parte contrária do advogado no processo.

Em nota, o presidente da OAB-PB, Harrison Targino, afirmou que a Ordem não tolera qualquer tipo de violência contra advogados, sobretudo durante o exercício de sua atividade profissional, e pediu a Secretaria de Segurança Pública do estado uma “apuração rigorosa do fato e punição exemplar do agressor”.

