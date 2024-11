AeC disponibiliza mais de 650 vagas para início imediato, na Paraíba A empresa AeC abriu 650 vagas para início imediato, em João Pessoa e Campina Grande. Os postos são para operador de contact center... Portal Correio|Do R7 15/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h08 ) twitter

A empresa AeC abriu 650 vagas para início imediato, em João Pessoa e Campina Grande. Os postos são para operador de contact center e não há necessidade de experiência na função. Além de remuneração compatível com o mercado, os futuros colaboradores terão outros benefícios como plano de saúde e odontológico. São 450 oportunidades para João Pessoa e mais de 200 para Campina Grande. O candidato precisa ter mais de 18 anos e poderá ingressar em uma nova função com possibilidades reais de carreira. Além disso, a jornada de 6 horas por dia permite conciliar trabalho e estudo. Para concorrer, é necessário fazer o cadastro no site da empresa (sou.aec.com.br) e, se selecionado, participar da primeira etapa do recrutamento, que será uma prova on-line. Há duas rotinas de trabalho para o cargo de operador de contact center. No modelo receptivo, o profissional recebe demandas e tira dúvidas dos consumidores. Já na modalidade ativa, entra em contato com o cliente para dar retornos, propor soluções ou vender produtos.