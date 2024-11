Alemanha prende oito por suspeita de tramar golpe de Estado e volta do nazismo Centenas de policiais e promotores alemães prenderam oito pessoas nesta terça-feira (5) sob a suspeita de tramar um golpe de Estado... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 11h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 11h28 ) twitter

Policiais vasculham residência em operação contra grupo suspeito de tramar golpe de Estado na Alemanha (Imagem: Matthias Rietschel/ Reuters) Centenas de policiais e promotores alemães prenderam oito pessoas nesta terça-feira (5) sob a suspeita de tramar um golpe de Estado e "estabelecer estruturas governamentais e sociais inspiradas no nazismo". Os militantes de extrema direita buscavam, segundo o Ministério Público, dar um golpe na Saxônia e em outros estados que compunham a antiga Alemanha Oriental. O grupo teria aproximadamente 20 integrantes, existia desde 2020 e promovia treinamentos com armas, um indicativo de sua periculosidade, segundo as autoridades. Também de acordo com os promotores, os "separatistas da Saxônia", como se autointitulavam, defendiam o "colapso da civilização" e pregavam uma "ideologia racista, antissemita e ideias apocalípticas". O grupo seria adepto da teoria do "dia X", comum entre militantes de extrema direita, que projeta para data próxima uma infundada falência política e social dos governos. Isso criaria a oportunidade de estabelecer uma nova ordem, no caso o nazismo. Teoria semelhante foi encontrada em diálogos de militantes extremados dos EUA, segundo investigação do jornal The New York Times publicada nesta semana. O diário americano vasculhou milhões de mensagens transmitidas pelo Telegram, com planos e palavras de ordem relativas ao processo eleitoral no país. Há inclusive manifestações que sugerem reação armada se Donald Trump não for declarado o vencedor do pleito, que ocorre nesta terça-feira (5). Sete dos suspeitos foram presos em Leipzig, Dresden, a capital do estado, e Meissen. O suposto líder do grupo foi capturado em uma cidade fronteiriça, na Polônia, e buscas foram realizadas na Áustria. O integrante mais velho da milícia, que deve ser enquadrada por crime de terrorismo doméstico, teria 25 anos.