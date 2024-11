AO VIVO: Acompanhe o Correio Debate Especial na rádio 98 FM Correio A rádio 98 FM Correio transmite, ao vivo, o Correio Debate Especial, neste domingo (27) com a cobertura completa das eleições em Campina... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 27/10/2024 - 12h08 ) twitter

Lázaro Farias e Fábio Araújo comandam a bancada do Correio Debate (Foto: Divulgação/ Rede Correio SAT) A rádio 98 FM Correio transmite, ao vivo, o Correio Debate Especial, neste domingo (27) com a cobertura completa das eleições em Campina Grande e em João Pessoa. A TV Correio segue também neste domingo (27) mostrando toda a movimentação das Eleições 2024 na Paraíba. E o Portal Correio acompanha tudo minuto a minuto do pleito no segundo turno. As transmissões fazem parte de uma extensa cobertura multiplataforma do Sistema Correio, incluindo TV, rádio e internet, garantindo que os eleitores acompanhem cada momento do processo eleitoral até o resultado final dos municípios de João Pessoa e Campina Grande. Confira a transmissão do Correio Debate Especial: