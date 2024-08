Aos 116 anos, japonesa deve assumir o posto de pessoa mais velha do mundo Aos 116 anos, a japonesa Tomiko Itooka deve assumir em breve o posto de pessoa mais velha do mundo, conforme anunciado pelo Grupo de... Portal Correio|Do R7 21/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h11 ) ‌



Aos 116 anos, Tomiko Itooka pode ser a pessoa mais velha do mundo (Foto: Reprodução/X/@GerontologyGrg)

Aos 116 anos, a japonesa Tomiko Itooka deve assumir em breve o posto de pessoa mais velha do mundo, conforme anunciado pelo Grupo de Pesquisa em Gerontologia, em postagem na rede social X. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

No texto, o autor da postagem marca o perfil do Livro Guinness dos Recordes, responsável pelo reconhecimento da marca alcançada pela super centenária. Ela assumiria a vaga deixada pela espanhola Maria Branyas Morera que, na última terça-feira, nos deixou aos 117 anos.

‌



Tomiko nasceu em 1908, na cidade de Osaka. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela assumiu a fábrica têxtil do marido, que faleceu apenas em 1979.

A japonesa é conhecida no país por ter escalado montanhas lendárias do país, como o Monte Nijo e o Monte Ontake. No entanto, a maior façanha dela ocorreu aos 100 anos, quando subiu os degraus de pedra do Santuário Ashiya, sem o auxílio de bengala.

‌



A resistência de Tomiko também voltou a ser testada ao final de 2023, quando conseguiu superar uma forte gripe.

