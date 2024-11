Apenas uma praia na Paraíba está imprópria para banho A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) emitiu, na última sexta-feira (8), o relatório de balneabilidade. No... Portal Correio|Do R7 09/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 10h09 ) twitter

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) emitiu, na última sexta-feira (8), o relatório de balneabilidade. No documento, apenas um trecho está impróprio para banho na Paraíba. Trata-se da região em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho em Pitimbu. Em João Pessoa, Conde e Cabedelo todas as praias estão próprias para banho. A análise observou amostras coletadas pela Coordenadoria de Medições Ambientais entre os dias 4 e 6 de novembro e é válida até a próxima sexta-feira (15). O relatório é emitido semanalmente pela Coordenadoria de Medições Ambientais (CMA) da Autarquia e classifica a qualidade da água ao longo do litoral paraibano em 62 pontos de coletas. A qualidade dos mares, ou balneabilidade, mede se as águas de determinados trechos são próprias para primeiro contato, seja por meio de banho, natação, mergulho, pesca. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Apenas uma praia na Paraíba está imprópria para banho apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.