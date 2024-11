Portal Correio |Do R7

Após disputa no TJPB, Bruno Nóbrega retorna ao cargo de procurador-geral de João Pessoa O advogado Bruno Nóbrega foi renomeado procurador-geral do Município de João Pessoa. Ele havia se afastado da função para concorrer...

Advogado Bruno Nóbrega (Foto: Divulgação)

O advogado Bruno Nóbrega foi renomeado procurador-geral do Município de João Pessoa. Ele havia se afastado da função para concorrer ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), pelo Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba (OAB-PB).

O ato, sancionado pelo prefeito Cícero Lucena, foi publicado na edição dessa segunda-feira (11) do Diário Oficial do Município.

Com a mudança, o advogado Danilo de Sousa Motta, que assumiu a vaga de Bruno, foi relocado para o cargo de secretário executivo da Articulação Política na Secretaria de Gestão Governamental.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Após disputa no TJPB, Bruno Nóbrega retorna ao cargo de procurador-geral de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.