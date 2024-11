Após pane em software horário de votação é estendido em cidade na Pensilvânia O tribunal da Pensilvânia acatou o pedido das autoridades eleitorais do condado de Cambria para que o horário das votações fossem estendidas... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h09 ) twitter

O tribunal da Pensilvânia acatou o pedido das autoridades eleitorais do condado de Cambria para que o horário das votações fossem estendidas até as 22h de hoje (pelo horário local –meia-noite no horário de Brasília) O pedido aconteceu depois de um mau funcionamento do software que interrompeu a votação. “O Conselho de Eleições do Condado de Cambria verificou nesta manhã que um mau funcionamento do software no sistema de votação eletrônico do condado impediu os eleitores de digitalizar suas cédulas. Isso não deve desencorajar os eleitores de votar em seus distritos de votação”, disse o Escritório de Comissários do Condado. A declaração ainda destacou que “todos os votos serão contados” e pede para que os cidadãos continuem a votar. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Após pane em software horário de votação é estendido em cidade na Pensilvânia apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.